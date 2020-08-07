Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 813’e yükseldi. Bugün toplam 56 bin 726 test yapılırken, bin 185 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 238 bin 450 oldu. Bugün iyileşen bin 28 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 221 bin 574’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,3, toplam ağır hasta sayısının ise 586 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu, “Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı” notuyla paylaştı.