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Bakan Koca: Son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık
16.08.2020 - 09:08 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?
Etiketler : bakan koca,covid,türkiye,vaka,
725234 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/725234.aspx
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