Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedavi sürecinde ölüm korkusunu yaşadığını, ailesi ve torunlarını aklına getirdiğini, hayata tutunmaya çalışarak hastalığa karşı mücadele ettiğini söyleyen Safiye Akbayrak “Hastaneye çift gittim, tek geldim. Vatandaşlardan isteğim toplum içine girmesinler. Ben pişman oldum. Akıllandım ama iş işten geçti” dedi. Sadece eşini yoğun bakıma giderken gördüğünü anlatan Akbayrak “Orada bana ‘Sen benden önce eve gidersin’ diyerek kıyafetlerini verdi. O an dünyam üzerime yıkıldı” dedi. Eşiyle bir yakınlarının cenazesine katıldıklarını, virüsü büyük ihtimalle oradan aldıklarını söyleyen Akbayrak “Eşime çok söyledim, hiçbir yere gitme dedim ama dinlemedi. Keşke hiç evden çıkmasaydık da o yaşasaydı” diye anlattı.