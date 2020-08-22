Oğlu Şevket Fidanboy’u 1994 senesinde kendisinin de dört sene askerlik yaptığı Van’da şehit verdiğini ifade eden Mehmet Amca, eşini kaybettikten sonra kızı ve torunlarıyla birlikte yaşadığı söyledi. Yürüme alışkanlığını Kızılırmak kıyısındaki Irmak bucağı bölgesinde bulunan köyler arasında berberlik yaptığı senelerde kazandığını dile getiren Fidanboy “Yürümeyi çok seviyorum ama artık yaşım sebebiyle fazla yürüyemiyorum, çalışamıyorum, rahat oturup kalkamıyorum. Ancak pazara sebze meyve almaya gidiyorum. Şu andaki sağlığımı gençliğimden beri yürümeye borçluyum” dedi. AA
102 yaşındaki Mehmet Amca sağlığını yürüyüşe borçlu
22.08.2020 - 02:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 02:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'de yaşayan ve 102 yaşında olmasına rağmen ihtiyaçlarını kendisi karşılayan şehit babası Mehmet Fidanboy, sağlık için yürüyüş yapmayı tavsiye etti.
Etiketler : mehmet fidanboy,
726421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/726421.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER