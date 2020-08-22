Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlu Şevket Fidanboy’u 1994 senesinde kendisinin de dört sene askerlik yaptığı Van’da şehit verdiğini ifade eden Mehmet Amca, eşini kaybettikten sonra kızı ve torunlarıyla birlikte yaşadığı söyledi. Yürüme alışkanlığını Kızılırmak kıyısındaki Irmak bucağı bölgesinde bulunan köyler arasında berberlik yaptığı senelerde kazandığını dile getiren Fidanboy “Yürümeyi çok seviyorum ama artık yaşım sebebiyle fazla yürüyemiyorum, çalışamıyorum, rahat oturup kalkamıyorum. Ancak pazara sebze meyve almaya gidiyorum. Şu andaki sağlığımı gençliğimden beri yürümeye borçluyum” dedi. AA