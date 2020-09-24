Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maskelerin, kullanılmadığı anlarda her yere temas ettiğini dile getiren Dr. Çelik, masaya, arabaya, ceplere, çantalara bırakılan ve daha sonra tekrar kullanılan maskenin faydadan çok zarara sebep olacağını bildirdi. Maskenin amacı dışında aksesuar olarak kullanıldığına dikkati çeken Dr. Çelik “Renkli, kıyafete uyumlu maskeler kullanıyor, sağlığı değil görseli düşünüyoruz. Maskeler koruma aracı olmaktan çok aksesuar olarak kullanılmaya başlandı” dedi.