Maskelerin, kullanılmadığı anlarda her yere temas ettiğini dile getiren Dr. Çelik, masaya, arabaya, ceplere, çantalara bırakılan ve daha sonra tekrar kullanılan maskenin faydadan çok zarara sebep olacağını bildirdi. Maskenin amacı dışında aksesuar olarak kullanıldığına dikkati çeken Dr. Çelik “Renkli, kıyafete uyumlu maskeler kullanıyor, sağlığı değil görseli düşünüyoruz. Maskeler koruma aracı olmaktan çok aksesuar olarak kullanılmaya başlandı” dedi.
Maske aksesuar oldu
24.09.2020 - 07:16 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Çelik, maskenin yanlış kullanılmasının virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığını belirtti.
Etiketler : maske,aksesuar,
734046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/734046.aspx
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