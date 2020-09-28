Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Salgın döneminde sağlıklı beslenme her zamankinden daha çok önem kazandı. Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun ise gelişmiş ülkelerde yaygın olan ve son zamanlarda trend haline gelen Batı tarzı beslenme biçiminin bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi. Virüsle mücadelede başarının sırrının güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini dile getiren Dursun, “Yüksek enerjili Batı tarzı beslenmenin bileşiminde; rafine tahıllar, kurutulmuş ve kırmızı etler, derin yağda kızartılmış yiyecekler, yüksek yağlı ürünler ve rafine şekerler gibi işlenmiş gıdalar var. Farelerde yapılan çalışmalarda, yüksek doymuş yağ tüketimi sonucu akciğerde, solunum sistemiyle alakalı alveoler epitel hücrelerinde enfeksiyon oranının yükselttiği tespit edilmiş ve bu durum Covid-19 hastaları ile ilişkilendirilmiştir” dedi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR…

Pandemi döneminde özellikle kronik hastalıklara sahip bireylerin beslenme biçimine oldukça dikkat etmesi gerektiğini belirten Dursun, şu tavsiyelerde bulundu: “Beden kütle indeksinizi 25'in altına indirin. C ve D vitamini ile çinko içeren besinlere ağırlık verin. Lif kaynaklarının tüketimi günlük 25-30 gr olacak şekilde tüketilmeli. Haftalık 2 – 4 porsiyon balık tüketimi, omega 3 alımını artırarak viral enfeksiyonlara karşı korunmanıza destek olur.”

TERCİHİNİZ AKDENİZ DİYET MODELİ OLSUN

Bağışıklığı güçlendirmek için besin kalitesi yüksek meyve, sebze ve tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, “Sağlık için, bileşiminde; meyve, sebze, baklagiller, zeytinyağı, kepekli tahıllar, kuruyemişler ve tekli doymamış yağların tüketiminin ağırlıkta olduğu Akdeniz diyet modeli tercih edilmeli. İkincil ağırlık fermente süt ürünleri, balık, kümes hayvanlarına verilerek, kırmızı ve işlenmiş et tüketimi de en alt seviyede tutulmalıdır. Bu diyet modelinde, kişinin beslenme durumunu etkileyen temel vitaminler ve mineraller de yer alıyor. Bu besinler ayrıca, güçlü antioksidan ve iltihabi reaksiyonu önleyici özelliklere de sahip” diye konuştu.