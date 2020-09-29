Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Gebelerin de riskli grupta olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Semra Çapar, gebelik döneminde yaşanan enfeksiyonların hem bebek hem de anne de problem oluşturabileceğine dikkat çekerek “Gebe kadınlarda grip daha ağır geçer. Anne adayları da mutlaka grip aşısını yaptırsın. Gebelikte grip aşısı yaptırmanın herhangi bir sakıncası yok” dedi. Grip sebebiyle gelişen enfeksiyonun bebekle anne arasında kan alışverişini sağlayan plasentayı etkileyerek bebeğinin gelişiminin bozulmasına yol açabileceğini ifade eden Dr. Türkçapar “Bu durum erken doğum, düşük, ölüm doğum ve bebekte bazı sakatlıklarına sebep olabilir. Doğum sırasında enfeksiyonlar eğer anneden bebeğe bulaşırsa enfeksiyonlar uzun süre devam edebilir. Grip sırasında yaşanabilecek yüksek ateş çocukta kalıcı sakatlıklara sebep olabilir. Emziren anneler de grip aşısı yaptırabilir. Annede oluşan antikorlar, anne sütü yoluyla bebeğe geçerek aynı zamanda bebekte de koruma sağlar” diye konuştu. İSTANBUL İHA