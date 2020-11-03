Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 teşhisinin temel olarak PCR temelli kitlerle gerçekleştirildiğini söyleyen ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Faruk Karataş, “Hâlihazırda satışını yaptığımız RNA izolasyon kitimiz farklı örneklerden RNA izolasyonu yapmak amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor. Bu kiti Covid-19 teşhisi için viral RNA izolasyonu gerçekleştirecek şekilde yeniden dizayn ettiğimizde işlem süresi 10 dakikanın altına inecek. Yaptığımız çalışmalar, yüzde 90’ın üzerinde başarı oranı yakalayacağımızı gösteriyor. Bu kit için yurt dışından da talep aldık” diye anlattı.