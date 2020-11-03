Covid-19 teşhisinin temel olarak PCR temelli kitlerle gerçekleştirildiğini söyleyen ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Faruk Karataş, “Hâlihazırda satışını yaptığımız RNA izolasyon kitimiz farklı örneklerden RNA izolasyonu yapmak amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor. Bu kiti Covid-19 teşhisi için viral RNA izolasyonu gerçekleştirecek şekilde yeniden dizayn ettiğimizde işlem süresi 10 dakikanın altına inecek. Yaptığımız çalışmalar, yüzde 90’ın üzerinde başarı oranı yakalayacağımızı gösteriyor. Bu kit için yurt dışından da talep aldık” diye anlattı.
Covid-19’u 10 dakikada yakalayan test
03.11.2020 - 02:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 02:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum Teknik Üniversitesi’nde TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen proje ile üretilen Viral RNA izolasyon kitleri, işlem süresini 10 dakikanın altına düşürerek Covid-19’un teşhisinde zaman kazandıracak.
Kaynak: AA
Etiketler : covid 19,covid 19 test,
743722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/743722.aspx
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