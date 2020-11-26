Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Hastalıkları sebebiyle sağlık hizmetine gereksinimi olan kimsesiz, engelli, yaşlı, yatağa bağımlı, felçli, kanser hastası ve palyatif bakım gerektiren vatandaşlar sağlık hizmetinden evlerinde faydalanabiliyor. Bu kişilerin, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon işlemleri evlerinde yapılıyor. Ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetinden kaza geçiren ve kısa süreli hemşire bakımına ihtiyacı olanlar da yaralanabilirken kişilerin ilaç yazdırmak için aile hekimliğine gitmelerine de gerek kalmıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012’den bu güne kadar 1 milyon 740 bin kişi evde sağlık hizmetinden faydalandı. Hâlâ 521 bin hasta evinde tedavi görürken gelecek sene bu sayının 540 bine çıkması hedeflendi. Hizmetten faydalananların çoğunluğunu nörolojik hastalık grupları oluşturdu. Genellikle 65 yaş ve üzeri kişiler bu imkândan yararlandı. Ayrıca önümüzdeki süreçte evde sağlık hizmeti kırsal bölgelerde de yaygınlaştırılacak. Yaşlılara yönelik sağlık takipleri gerçekleştirilerek yaşla birlikte artan hastalıklara ilişkin koruyucu ve tedavi edici hizmetler güçlendirilecek. Geriatri (yaşlılık bilimi) ve palyatif bakım hizmetleri sunan merkezleri ile geriatri uzman hekim sayısı artırılacak.