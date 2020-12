Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Pandemi döneminde koronavirüsten korunmak için ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey güçlü bir bağışıklık sistemi. Bağışıklığı güçlü tutmanın yolu ise vücut için gerekli vitamin ve mineralleri alabilmek için sağlıklı beslenmek, iyi uyumak ve stresten uzak hayat sürmek. Ancak modern dünyanın hayat şartları ne yazık ki bunların hiçbirini yeterince yerine getirmeye imkân vermiyor. Dünya Sağlık Örgütü, güçlü bir bağışıklık için günde en az 5-9 porsiyon sebze ve meyve yemeyi tavsiye ediyor. Buna karşılık Türkiye’de her 100 kişiden sadece 18’i günde üç porsiyon sebze tüketiyor. Her gün en az iki porsiyon meyve tüketenler ise sadece her 100 kişiden 15’i... Özellikle koronavirüs döneminde vitamin takviyelerinin şart olduğunu söyleyen eczacı Ayşen Dinçer, "Dünya Sağlık Örgütü, pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini, B1, B2, pantotenik asit, B6, A, C ve E vitaminleri yönünden zengin beslenmek; ayrıca selenyum, demir, çinko ve magnezyum minerallerini de bu düzene eklemek gerektiğine dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra Omega-3 ve 9 yağ asitlerinin de gerekliliğinin altını çiziliyor. Yeteri kadar sebze ve meyve tüketemediğimiz, tükettiklerimizin de üretim ve saklanma şartlarından dolayı vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayamadığı düşünülürse bağışıklığımızı vitaminlerle desteklemeliyiz" diyor.

D VİTAMİNİ YETERLİ OLAN DAHA HAFİF ATLATIYOR

Özellikle D ve C vitamininin, çinko mineralinin hücre duvarını güçlendirdiğine yönelik bilimsel makaleler yayınlandığına işaret eden Dinçer, "Buna ek olarak yeterli D vitamini seviyesine sahip kişilerin hastalığa yakalanma risklerinin düşük olduğu, yakalansalar dahi hastalık semptomlarının D vitamini seviyesi düşük kişilerden daha hafif seyrettiğine yönelik çalışmalar mevcut. Covid-19, üst solunum yollarına tutunarak akciğer fonksiyonlarının bozulmasına sebep oluyor, bu sebeple bazı hastalarda süreç ölümle sonuçlanabiliyor. Kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse hastalığın seyri daha hafif oluyor, yoğun bakım sürecine ihtiyaç duyulmuyor. Vücuda giren zararlı maddelerle bağışıklık sistemimiz sayesinde savaşıyoruz ve bu sebeple onu düzenli olarak desteklemeliyiz. Bağışıklık sistemini desteklemek için vitamin, mineral, antioksidanlar (özellikle E ve C vitaminleri) ve amino asitlerden zengin beslenmek gerekiyor. Doğal beslenmeyle bu ihtiyacı karşılamak mümkün olmayabilir, bu sebeple bu içeriklere sahip takviyeleri güvenle alabilirsiniz" dedi.

TÜRKİYE'NİN VİTAMİN HARİTASI

ON KİŞİDEN DOKUZUNUN D VİTAMİNİ DÜŞÜK

Türkiye’de en çok eksikliği hissedilen vitaminin D vitamini olduğunu söyleyen Ayşen Dinçer, “D vitamini hayatla ilişkisi olan bir vitamin. Bu sebeple vücudumuzda üretilen “tek” vitamin. Fakat modern hayat tarzı sebebiyle güneşe doğru zamanda yeteri kadar çıkamadığımız için bütün dünyada eksikliği pandemi şeklinde yayıldı. Türkiye’de 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği gözleniyor. D vitamini eksikliği yorgunluğa, kramplara, kalp hastalıklarına ve romatizmaya yol açabiliyor. Ergenlik çağındaki kız çocuklarında âdet döngüsü başladıktan sonra demir eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Türkiye’de kadınların üçte ikisinde demir eksikliği, erkek ergenlerde çinko eksikliği, yetişkin kadınlarda ise çoğunlukla kalsiyum eksikliği görülüyor” dedi.

KENDİMİZE DEĞİL, ÇOCUĞUMUZUN ZEKASI İÇİN ALIYORUZ

Ülkemizde vitamin ve mineral kullanma bilincinin tam olarak gelişmediğini söyleyen Ecz. Ayşen Dinçer, “Ancak insanlar kendileri kullanmasalar da çocuklarına zekâ gelişimini destekleyecek ve enerji veren vitaminleri alıyorlar. Türkiye’de vitamin pazarı yaklaşık 110 milyon dolar hacmi ile geri ödenmeyen ürün pazarının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor” dedi.

MERDİVEN ALTINA DİKKAT: PANDEMİ VİTAMİN PAZARINI BÜYÜTTÜ

Koronavirüs enfeksiyonuyla birlikte ülkemizde vitamin pazarının büyüdüğüne dikkat çeken Ayşen Dinçer, “Türkiye’de vitamin pazarının yüzde 55’ini dokuz şirket paylaşırken yüzde 45’inde ise sektöre bir ürünle giren veya Covid-19 sonrası hızlıca giriş yapan yeni şirketler oluşturuyor. Özellikle pandemi sonrası çok fazla firma ve marka türedi. Burada vücudunuzu destekleyeceğim derken zarar vermeyin. Vitamin tercih ederken firmasına ve ne kadar süredir vitamin ürettiklerini bakın” dedi.