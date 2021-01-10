Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında gelinen noktada, sosyal hareketliliğin azaltılmasının, vaka, ölüm ve ağır hasta sayısının azalmasıyla sonuçlandığının görüldüğünü hatırlattı.

Bunun hem gözlemlenen hem de bilimsel bir gerçek olduğuna işaret eden Yılmaz, vaka sayılarının düşmesinde farkındalık artışının da etkisi olduğunu düşündüklerini söyledi.

Yılmaz, esasında beklentilerinin başlangıçta en az 14 günlük ancak daha etkin olarak tüm kesimler için 2 aylık bir kapanma olduğunu ifade ederek, "Çünkü bu virüsün toplumda yayılmasını bir şekilde azaltmamız gerekiyordu. Vaka sayılarının düşmesinde farkındalık artışının da etkisi olduğunu düşünüyoruz, bu açıdan önlemlere devam edilmesi hala büyük önem taşıyor. Maske, mesafe ve hijyen önlemlerine uymaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sars Cov2 virüsünün özelliklerinde de birtakım değişiklikler ortaya çıktığını belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Virüs yapısında sürekli olarak meydana gelen mutasyonlar bu aşamaya kadar bulaş ve hastalık oluşturma potansiyelinde değişiklik oluşturmazken, tanımlanan son mutasyon ile virüs (voc 202012/01) çok daha hızlı bulaşma potansiyeli kazandı. Yeni varyantın bulaştırıcılık özelliği, öncesine göre yüzde 56 daha fazla. Bu durum hasta sayısında, dolayısıyla ağır hasta sayılarında ve ölümlerde artışla sonuçlanabilecek bir durumdur. Ülkemizde mutant virüsle ilgili bir vakaya rastlanmadı. Sonuçta ülkemizde şu an için böyle bir durum yok ancak biliyoruz ki bu mutasyon dünyada var ve ülkemizde olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Bu nedenle korunma önlemlerinden asla taviz vermemeliyiz."

Kronik hastalığı olanlara aşı uyarısı

Normal şartlarda bir aşı çalışmasının tamamlanması için en az 5 yıl çalışma gerektiğini, aşı çalışmalarının bazen 10-15 yılı bulan zamanlarda tamamlandığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Optimum, olması gereken süreler bunlar. Ancak geçen yıl karşımıza bir pandemi çıktı ve olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle aşı çalışmaları büyük bir ivme kazandı. Tüm dünyada aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Güncel veriler ışığında 172 tane klinik öncesi aşı, 61 tane de klinik aşamaya gelmiş olan aşı çalışması mevcut. Bilimsel veriler doğrultusunda ortaya konulan uygulamalar günbegün değişebiliyor. Şimdilik 4 tane aşı faz çalışmalarını tamamlamış durumda ama pek çok aşı da sırada bekliyor. Ülkemizde de devam eden aşı çalışmaları var, birkaç aya kadar onlardan da gelecek haberleri bekliyoruz."

Prof. Dr. Yılmaz, "Kronik rahatsızlıkları olan kişilere, Covid-19 aşısını yaptırmalarını öneriyoruz. Ülkemizde aşı için henüz öncelikli gruplar sıralaması açıklanmadı ancak önce sağlık çalışanları aşı olacak. Bugün itibarıyla 326 kaybımız var, en büyük risk altında olan grup sağlık çalışanları. Onların ardından kronik hastalıklar ve ileri yaş grubu geliyor. Kronik bir rahatsızlığı olan kişiler de hekimlerine danışarak, aşı takvimlerini ona göre belirleyebilir. Aşı takvimi her hasta için farklılık gösterebilir. Farklı tedavi türlerine göre farklılıklar olabilir. Kronik hastalar mutlaka aşı olmalı ancak takip eden hekimi ile görüşerek zaman planlaması yapmalıdır." diye konuştu.

Şu anda en gerçek olan konunun pandemiyi kontrol altına almak olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun için bireysel olarak, vatandaş olarak hepimiz kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Kalabalık ortamlardan kaçınmak, maskemizi doğru ve düzgün bir şekilde kullanmak, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmek şu an için kendi adımıza alacağımız en önemli önlemler. Elbette herkes çok bunaldı ancak birazcık daha sabra ihtiyacımız var. Bilim insanları yoğun bir şekilde çalışıyor, kendi üzerine düşenleri yapıyor. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam etmeli ve sabırlı olmalıyız. Birinci doz aşıyı da olsak, ikinci dozu da yaptırsak kurallara uyumaya devam edeceğiz."