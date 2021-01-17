Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil
17.01.2021 - 17:24 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
760661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/760661.aspx
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