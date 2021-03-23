Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ülkemizde aşılama sıralamasında 65 yaş ve üstü gruba kadar gelinirken toplamda 13 milyon 29 bin 754 aşı yapıldı. 5 milyon 13 bin 776 kişinin aşıları tamamlandı. Bugüne kadar bütün dünyada 430 milyon doz aşı yapıldı. Bütün aşıları tamamlananların sayısı 99,9 milyon kişi. Rakamlara göre dünya nüfusunun sadece yüzde 1,28’inin aşıları tamamlandı. Dünyada en çok aşı yapılan ülke 121 milyon dozla Amerika Birleşik Devletleri, onu 70 milyon dozla Çin, 44,6 milyon dozla Hindistan, 29 milyon dozla İngiltere ve 15,5 milyon dozla Brezilya izliyor.