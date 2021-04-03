Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu noktada da çocukların ihtiyaç duyduğu üçlüyü karşılayabilmeleri için balık yağı kullanılması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer; “Balık yağının içinde bulunan Omega-3 yağ asitleri ile EPA ve DHA, insan vücudunda birçok temel işlevi olan çoklu doymamış yağ asitleridir. EPA ve DHA, kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunurken DHA, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme kabiliyetinin korunmasına katkı sağlar. Dolayısıyla gelişim çağındaki çocuklar için olmazsa olmazdır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 2–18 yaş arasında çocuklar için günlük 250 mg EPA+DHA miktarında Omega-3 alınmasını tavsiye ediyor” dedi.