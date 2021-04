Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede Sinovac aşısından sonra BioNTech aşısı da ülkemizde belli hastanelerde uygulanmaya başladı. Aşı sırası gelenler hangi aşıyı seçecekleri konusunda kararsız. Uzmanlar, her iki aşının da ağır hastalığı ve ölümleri engellediğini belirterek “Pandemi döneminde önemli olan aşıya ulaşmak. Aşı tercihi yapmak yerine hangi aşıyı bulursanız onu yaptırın” uyarısında bulunuyor.

İŞTE İKİ AŞININ FARKLARI

Her iki aşının da hem etkinlik hem uygulama hem de yan etki açısından birbirinden farkları bulunuyor. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Sinovac ve BioNTech aşısının farklarını gazetemize değerlendirdi.

BIONTECH’DE ALERJİ RİSKİ YÜKSEK

Sinovac aşısı ile yapılan klinik çalışmalar ve uygulama sonundaki tecrübelerde herhangi ciddi bir yan etki bildirilmedi. BioNTech’in mRNA aşısının içinde bulunan polietilen glikol maddesi bulunuyor. Bunun alerjik reaksiyonlara sebep olduğu söyleniyor. Ancak Amerika’da CDC bunu bir milyon aşılamada 11 anaflaksi vakası olduğunu belirterek bu riskin düşük olduğunu bildirdi. ABD de FDA de daha önceden alerjisi olan kişilerde bu aşının yapılabileceğini söyledi. Alerjik hikâyesi olan kişilerin alerjik olay durumunda müdahale yapılabilmesi için 30 dakika gözlem altında tutulması tavsiye ediliyor. Sinovac aşısında bu süre 15 dakika. İlk dozda alerjik reaksiyon gelişirse ikinci doz önerilmiyor.

BAĞIŞIKLIK VE KORUYUCULUK

Firma verileri BioNTech aşısının bağışıklık ve koruyuculuk oranlarının bir miktar daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hacettepe verisi Sinovac’ın yüzde 83 olduğunu gösterirken BioNTech yüzde 90’ın üzerinde açıkladı. Doğrudan bir ilişki olmamakla birlikte antikor düzeyleri de daha yüksek görünüyor. İmmün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları sebebiyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, obezitesi ve böbrek yetmezliği olanlar eğer seçenekleri varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif Sinovac aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım.

ANTİKORA BAKMAK YETERLİ DEĞİL

Aşının etkinliğini göstermek için sadece antikor düzeyine bakmak yeterli değil. Sinovac aşısında T hücre dediğimiz hücresel bağışıklık da gelişiyor. Bunu antikor testleriyle anlamak mümkün değil.

HER YAŞTA UYGULANABİLİR

Her iki aşının uygulanmasında yaş grubu için bir farklılık yok. mRNA aşıları tek dozdan bir hafta sonrasından itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor, inaktif aşılar ise ikinci dozdan 15 gün sonra belirgin düzeyde bağışıklık oluşturuyor. Her iki aşının da mutasyonlara karşı etkili olduğu bildiriliyor.

SAKLAMA VE UYGULAMA FARKI

Sinovac aşısı 7-8 derecede buzdolabında saklanabiliyor. BioNTech aşısı önce -70 dendi ama şu andaki bilgilerle -25 derecede saklamak yeterli olabiliyor. Sinovac'tan farklı olarak BioNTech aşısı uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Aşılar, öncelikle oda sıcaklığında bekletiliyor, daha sonra uygulanıyor. Bir şişeden altı kişiye aşı uygulanıyor.