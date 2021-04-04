Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Son zamanlarda internet sitelerinde yapılan ilaç satışları halkın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. İnternetten ilaç satışı aynen sürüyor. İşin daha da ileri boyutlara taşınıp, ‘ikinci el ilaç’ satışı bile yapıldığı görülüyor. Bazı vatandaşlar, kendi kullanmadıkları ya da tamamını kullanmadıkları ilaçları, ikinci el alışveriş sitelerinden satışa sunuyor. İnternette satılan ambalajlı ilaçların dahi büyük çoğunluğu sahteyken bir de vatandaşlar tarafından ambalajı açılmış hâlde satılan bu ilaçların kullanımı mağduriyetleri artırıyor.İnsanlar ikinci el ilaçları daha uygun fiyatlı olduğu gerekçesiyle tercih edebiliyor. Uzmanlar bu ilaçların da sahte olabileceğini belirtirken, parası devlet tarafından ödenen bir ilacın dışarıda tekrar satışının yapılmasının çalıntı malın satışıyla eş değer olduğuna dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen internet siteleri kapatılsa da bir süre sonra yerine başka siteler açılıyor.

ŞEKER, HORMON, KANSER İLAÇLARI

İkinci el ilaç sitelerinde, çok ciddi tedavi gerektiren hastalıklar için kullanılan ilaçlar da satılıyor. İlanlarda, ağrı kesici hapların ve öksürük şuruplarının yanı sıra kanser, hormon, tüp bebek ve kısırlık tedavisinde kullanılan ilaçlar ile insülin iğneleri gibi çeşitli ilaçlar yer alıyor. Ayrıca gebelik sürecinde kullanılan, bebek ve anne sağlığını etkileyen takviyeler de satılıyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaç ve sağlık ürünlerinin de internetten satışının arttığına dikkat çekerek İnternette satılan ürünlerin çoğu sahte ve ikinci el satılanların da sahte olup olmadığı bilinmiyor” dedi. İnternetten ilaç satışının yasa dışı olduğunu vurgulayan Ercanlı, “Ülkemizde neredeyse ilaçların yüzde 90’ı SGK tarafından karşılanıyor. Parası devlet tarafından ödenen bir ilacın başkasına satılması söz konusu olamaz. SGK’ya fatura edilen bir ilacın, bir başkası tarafından satın alınması hırsızlık malını satın almakla aynıdır. İkinci el sitelerde daha çok astım, KOAH, kanser gibi kronik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ve piyasada bulunma zorluğu çekilen ilaçlar yer alıyor” diye konuştu.