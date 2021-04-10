Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Acil ve gerekli olmadıkça ramazan boyunca kalabalıktan kaçınılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Balık "İftar ve sahur çok değerli ve önemlidir. Ramazan, herkesin bir araya geldiği, paylaşımın arttığı bir dönemdir. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şartlar tamamen farklı, küresel bir salgın yaşıyoruz ve ülkemizde şu an hastalık zirve noktasında. Her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Balık, aşılı kişilerin de virüsü alma ve başkasına bulaştırma ihtimali olduğunu vurgulayarak aşı yaptıran herkesin yine maske ve mesafe kuralına uyması ve kalabalıktan kaçınması gerektiğini bildirdi.