Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 pandemisinin ilk aylarında, çocukların pek hastalanmadıkları, hastalansalar bile hafif geçirdikleri ve virüsü yaymadıkları düşünülüyordu. Ülkemizde birkaç aydır İngiliz mutasyonunu gösteren virüsün egemen olması ve vaka sayılarının hızla artması salgının özelliklerini değiştirdi, çocuklarda da hastalık belirtileri görülmeye başladı. Çocuk hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, virüsün çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin son bilgileri paylaştı...

BULAŞTIRMA ORANI DÜŞÜK

Çocukların virüsü sanıldığının aksine akranlarından değil ev ortamından aldığını, enfeksiyonun çocuklardan kaynaklanma oranının çok düşük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elif Dağlı, “Araştırmalar, çocukların virüsü yüzde 73 oranında bir yetişkinden alarak hastalandığını gösteriyor. Başka bir çocuktan alma oranı ise ancak yüzde 5 kadar düşük. Çocukların evde kaynak vaka olması da yüzde 8 civarındadır. Okul zamanı bile çocuk hastaların yüzde 69’u hastalığı ev halkından almaktadır. Norveç’te geniş kapsamlı toplumsal bir çalışma kaynak vakaların yüzde 66’sının anne veya baba, yüzde 34’ü ise çocuk olduğu belirlemiştir. Virüs kaynağı olan çocukların yüzde 42’si 17 yaşından büyüktür. Altı yaşından küçük çocukların kaynak vaka olma oranı ise sadece yüzde 8’dir. ABD Hastalık Kontrol Merkezi de çocukların hastalığı ev halkından veya maskesiz ortamlardan aldığını, maske uygulaması olan okullarda bulaşmanın çok düşük oranda olduğunu bildirmektedir” dedi.

BU BELİRTİLER DÜŞÜNDÜRMELİ

Hastalığın çocuklarda yüzde 16-19 oranında belirti vermeden geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Dağlı, “En sık görülen belirtiler ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun doluluğu ve akıntısıdır. Ayrıca bu şikâyetlere baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma eşlik edebilmektedir. Bu belirtileri bulunduğumuz mevsimde solunum yolunun diğer enfeksiyonları ile karıştırmak mümkündür. Ancak geçtiğimiz bir yıl içinde diğer solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı çok azaldığından aklınıza ilk gelen durum Covid olmalıdır” diye anlattı.

ERGENLERDE DAHA AĞIR GEÇİYOR

Covid-19’un nadiren olsa da çocuklarda hastaneye yatmayı gerektirdiğine işaret eden Prof. Dr. Dağlı “Bu oran ergenlik yaş gurubunda daha yüksektir. Hastaneye yatan çocukların yüzde 19’u iki aylıktan küçük, yüzde 42’si 12-17 yaş grubundaki ergenlerdir. Hastaneye yatırılan çocukların üçte biri, yoğun bakım tedavisi gerektirmektedir. Hastalığı ağır geçiren çocuklarda çoğu zaman eşlik eden kronik bir hastalık bulunur” dedi.

KORONAVİRÜSTEN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Multisistem inflamatuar sendromuna dikkat!

Koronavirüs enfeksiyonunda çocukların hayatını tehdit eden en önemli tablonun “Multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C)” olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Her yaş çocukta görülebilen, Covid teşhisinden 2-6 hafta sonra çıkan, birden çok organ sistemini etkileyen, hayatı tehdit edebilen bir tablodur. Çocuk hekimlerinin hastalığın toplum içinde arttığı bugünlerde akılda tutması gereken tehlikedir. Bu hastaların yüzde 73’ünde altta yatan hiçbir hastalık bulunmaz. Düşmeyen ateş, cilt döküntüsü, gözlerde kızarma, mide-bağırsak sistemi bulguları ile Kawasaki hastalığını taklit ederek kalp ve merkezî sinir sistemine ait klinik belirtiler gösterir. Hastaların yüzde 64-80’inde yoğun bakım, yüzde 13-30’unda ventilatör tedavisi gerekir” dedi.