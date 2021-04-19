Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın toplantısı düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin seyri hakkında konuştu. Ghebreyesus, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel Covid-19 salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, küresel kaynakların adil ve eşit bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus “Eğer elimizdeki araçları tutarlı ve eşit şekilde kullanırsak, bu salgını aylar içinde kontrol altına alabiliriz” dedi.

GENÇLERİ VURUYOR

Mutant virüslerin aşılamanın da etkisiyle daha çok gençler arasında yayıldığını vurgulayan Ghebreyesus "25 ila 59 yaşındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTADA 5.2 MİLYON VAKA

Küresel can kaybına değinen Ghebreyesus "Geçen hafta, yeni Covid-19 vakaları art arda sekizinci haftada arttı ve 5.2 milyondan fazla vaka bildirildi. Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık” şeklinde konuştu.

100 BİN AVRO BAĞIŞ

Ghebreyesus, DSÖ’nün basın toplantısına çevrimiçi olarak konuk olan iklim aktivisti Greta Thunberg’in vakfının DSÖ’ye 100 bin avro bağış yaptığını duyurdu. Ghebreyesus, Thunberg’in iklim eylemi talep eden genç neslin güçlü sesi haline geldiğini belirterek, "Greta bugün, ihtiyacı olan insanlara aşı sağlamak için Greta Thunberg Vakfı'ndan Dünya Sağlık Örgütü Vakfı'na gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelere Covid-19 aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX için 100 bin avro bağış yaptı" dedi.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE AŞI SIKINTISI

Yaptığı bağış hakkında açıklama yapan Thunberg, "Yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık 4 kişiden 1'ine Covid-19 aşısı yapılırken, düşük gelirli ülkelerde 500'den fazla kişide sadece 1 kişiye aşı yapılıyor. Vakfım, daha adil bir küresel Covid-19 aşı dağıtımını sağlamak için COVAX'ı desteklemek için 100 bin avro bağışlayacak" dedi.