Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Koronavirüsle tanışmamızın üzerinden bir yıl geçtikten sonra Covid-19 virüsünün insan vücudu üzerinde yaptığı uzun dönemli etkiler de daha net olarak ortaya çıkmaya başladı. İlk aylarda solunum yollarını etkilediği düşünülen virüsün bütün vücut sistemlerini, daha çok da beyin ve sinir sistemini etkilediği anlaşıldı. Koronavirüs enfeksiyonun en sık rastlanan nörolojik etkisinin unutkanlık olduğunu söyleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Melek, “Amerikan Nöroloji Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma Covid-19 enfeksiyonu sonrasında hastaların yüzde 56,4’ünde nörolojik şikâyetlerin ortaya çıktığını gösterdi. Post Covid’de en çok unutkanlık, baş ağrısı ve nöropatiyi görüyoruz. Yeni yayınlanan bir çalışmada Covid-19 hastalarında en sık görülen nörolojik belirtilerden birinin yüzde 31,8 oranla hafızada etkilenme olduğu tespit edildi” dedi.

SİSLİ BEYİN SENDROMU

Son dönemlerde ortaya çıkan bilgilerin Covid-19’un solunum yolu hücrelerinin yanında beyin hücrelerini sevdiğini ve oraya yerleşerek çoğaldığını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Melek, “Hastalarımızdan ‘Beynimde bir sis var zihnim karışık bir şeyi anlayamıyorum ve kavrayamıyorum’ cümlelerini sık duymaya başladık. Anlık hafıza kayıpları, kafa karışıklığı, konsantrasyon bozukluğu, konuşmada yaşanan zorluk gibi belirtilerle kendini gösteren beyin sisi koronavirüs geçiren her 10 hastadan birinde görülüyor. Araştırmalar, beyin sisinin Covid-19 geçirildikten sonra aylarca devam edebileceğini gösteriyor. Bu durumun beyni koruyan tabakanın enfeksiyon sebebiyle zayıflaması ve virüsün kolayca beyni ele geçirmesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Buna ‘geçirgen beyin’ denmeye başladı” diye açıkladı.

Virüsün tat ve koku merkezinin yanındaki hafıza merkezine yerleşmesi sonucu beyin faaliyetlerini etkilediğini anlatan Prof. Dr. Melek, “Düşüncelerini toparlayamamak, konuşurken kelime bulmada güçlük çekmek, aynı soruyu üst üste birkaç defa sormak, sık sık eşya kaybetmek, isimleri unutmak, objeleri isimlendirememek, ‘şey’ kelimesini daha fazla kullanmaya başlamak, bir kişi çok ‘şey’ demeye başlıyorsa, unutkanlığın habercisi. Bütün bu şikâyetlerin demans belirtileriyle benzer olması özellikle daha yaşlı kişilerde daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Eğer hastalar diyabetliyse unutkanlık daha fazla görülüyor” dedi.

ENFEKSİYON BEYİNİ KÜÇÜLTÜYOR

Yeni bir çalışma başlattıklarını ve koronavirüs hastalarında beyin hacmini ölçtüklerini söyleyen Prof. Dr. Melek, “Beyin volümünü ölçüyoruz, volümetrik MR’lar yapıyoruz. Çalışmanın amacı koronadan sonra beyinin hacminde azalmalar oluşup oluşmadığını ortaya koymak. Şu ana kadar yaptığımız ölçümlerden çıkan ilk sonuçlar beyin hacminde küçülme olduğunu gösterdi. Çalışmalarımız devam ediyor” diye anlattı.