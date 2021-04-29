Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gün içerisinde ağızdaki tükürük oranının azalması ve açlık sebebiyle mide asit oranın artması sonucunda ağız kokusunun oluştuğunu belirten Dilek, iftar ve sahurda mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiğini söyleyerek “Dişlerinizle birlikte dilinizi de fırçaladıktan sonra bol su ile çalkalayın. Protez dişlerin arasında sıkışan yiyecek parçaları da ertesi gün ağız kokusuna sebep olabilir” dedi.