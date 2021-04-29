Gün içerisinde ağızdaki tükürük oranının azalması ve açlık sebebiyle mide asit oranın artması sonucunda ağız kokusunun oluştuğunu belirten Dilek, iftar ve sahurda mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiğini söyleyerek “Dişlerinizle birlikte dilinizi de fırçaladıktan sonra bol su ile çalkalayın. Protez dişlerin arasında sıkışan yiyecek parçaları da ertesi gün ağız kokusuna sebep olabilir” dedi.
Oruçluyken ağız kokusunun önüne geçin
29.04.2021 - 04:32 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oruçluyken ağız kuruluğu ve ağız kokusunun önüne geçmek için iftarla sahur arasında en az 2,5-3 litre su içmek gerektiğini söyleyen Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek, su kaybının önlenmesi için de sahurda çay ve kahve yerine süt ve süt ürünleri tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : oruç,ağız kokusu,
786379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/786379.aspx
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