Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Gözde alerji, konjonktivit, kirpik dibi iltihabı gibi hastalarda göz damlası ihtiyacı günde en fazla iki üç defa olduğundan hastalar damlalarını iftar ve sahur arasında kullanabileceklerine işaret eden Dr. Tanrıverdi, “Fakat ağır enfeksiyonlarda göz hekiminin belirlediği saatlere uyulmalı. Ağır göz enfeksiyonu varlığında daha sık olarak damla ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Böyle hâllerde hastalar gün içinde gerekli sıklıkta ilaçlarını damlatarak; göz damlası orucu bozmadığı için oruç tutmaya devam edebilirler” diye açıkladı.