Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çene Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın, "Rutin ağız bakımının düzenli yapılmaması sonucunda, diş etlerinde iltihaplanma ve kanama gibi problemler meydana gelebilir. Bu iltihabi hastalıkların uzun dönem tedavi edilmemesi sonucunda da kemik dokusu etkilenir ve sorun çene kemiğinin erimesine kadar gidebilir.

Tabii ki çene kemiği erimesi sadece iltihap probleminden kaynaklanmayabilir. Bunun yanında travma ve diş çekimi işleminin ardından oluşan diş eksikliği de çene kemiği erimesi sorununu meydana getirebilir" sözlerini ifade etti.

Box Tekniği ile Kemik Oluşturuluyor

İmplant tedavisi uygularken yaşanan en büyük zorluklardan birinin, diş çekimi sonrasında meydana gelen kemik kayıpları olduğunu söyleyen Çene Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın, "Bu kayıplar hastadan alınan veya yapay olarak elde edilen kemik greftleri ve membranlarla tekrar oluşturulur. Box tekniği, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu için geliştirilmiş tekniklerden olan bir yöntemdir.

Bu teknikte ağız içinde kendiliğinden eriyen ve tamamen dokularla uyumlu materyaller kullanılarak kemik oluşturulur. Hastadan kemik alınmasına gerek kalmadan veya sınırlı bir miktar alınarak kemik ilavelerinin yapılmasına olanak sağlar" bilgilerini verdi.

Hastadan Kemik Almaya Gerek Kalmıyor

Prof.Dr. Serhat Yalçın, "Box tekniğinde, polilaktid asit eriyebilen materyaller (polylactid acid absorbable materials) kullanılır.

Polilaktid asit nöro cerrahilerde ve çene-yüz cerrahilerinde uzun süredir kullanılan materyallerdir. Bu materyal sayesinde implant cerrahileri için box tekniği geliştirilmiştir.

Box tekniği, kullanılacak olan kemik tozlarını yerleştirebilmek için bir alan oluşturulmasına yardımcı olur. Kemik etrafına yerleştirilen duvarlar sayesinde, kemik materyalin istenilen bölgeye konulması sağlanır.

Böylece hedeflenen alanda yeterli kemik hacmi, hastadan alınan kemiğe gerek kalmadan oluşturulmuş olur.

Eriyen materyaller sayesinde ikinci bir cerrahi işleme gerek kalmaz.

Uygulanan işlem, hastalar için kesinlikle çok daha konforludur ve travma riskini minimuma indirir.

Bu teknikte kullanılan polilaktid asit materyaller vücut tarafından tolere edilen, güvenli bir malzemedir. Uygulamanın ardından herhangi bir inflamasyon oluşmasına sebep olmaz. Materya erime durumunda, tamamen vücuttan atılır su ve karbondioksit açığa çıkar.