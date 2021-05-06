Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesinin, dolaşım sistemi, kardiyovasküler sistem, karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizen Balcı “Bu sebeple sebze ve meyvelerdeki pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak yani sebze ve meyveleri doğru şekilde temizlemek çok önemlidir. Çoğu insanın yaptığı gibi sirkeli suda bekletmek, pestisit kalıntılarını yok etmede değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir. 10 dakika karbonatlı suyun içerisinde sebzeleri ve meyveleri bekletmek ve ardından da durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntemdir” dedi.