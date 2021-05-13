Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun tüketim olduğu için sadece bayram dönemlerinde uygunsuz şartlarda üretim yapan birçok merdiven altı firmanın ortaya çıktığını hatırlatan Boyu, bayramlarda çok tüketilen ürünlerden olan çikolatada dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın çikolata-kokolin ayrımı olduğuna dikkati çekti.

NASIL AYIRT EDECEĞİZ?

Çikolatanın, gerçek çikolata yağından kakaoyla birlikte üretilen sağlıklı ve lezzetli bir ürün, kokolinin ise farklı bitkisel yağlar kullanılarak kakaoyla birlikte üretilen çikolata benzeri bir ürün olduğunu belirten Boyu "Kokolin üretiminde, yüksek erime noktasına sahip, trans yağ içeriği yüksek olan, fazla tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarına yol açan kalitesiz yağlar kullanılıyor. Bu tür yağların kullanıldığı ürünler yendiğinde ağızda mumsu bir tat bırakır. Gerçek çikolata, oda sıcaklığında bile yumuşar, elde tutulduğunda kendiliğinden kısa sürede erir. Ucuz diye markasına güvenmediğiniz ürünleri almayın” dedi. Yapılan bazı araştırmaların, şekerlemelerde kullanılan renklendiricilerin izin verilen limitin üstünde, hatta yasaklanmış türde ve miktarda olduğunu kaydeden Boyu "Üreticisi belli olmayan ambalajsız ürünlerde bu risk hayli yüksektir " dedi.