Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden bir grup araştırmacının yaptığı çalışmada, farklı varyantların ciddi semptomlara neden olma ihtimalinin normale göre 1,4 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. 3 aylık dönemde Japonya'da testi pozitif çıkan 207 binden fazla kişinin verilerini mercek altına alan uzmanlar, 15 bin kişide N501Y mutasyonu taşıyan varyantlara rastladı. Söz konusu mutasyonu taşıyan varyantlar ile enfekte olmuş hastaların durumunu analiz eden bilim insanları, şahısların 475'inin şiddetli zatürre veya çoklu organ yetmezliği dâhil olmak üzere ciddi semptomlar geliştirdiğini belirledi. Ayrıca N501Y mutasyonu taşıyan 40 yaş altındaki kişilerde semptom geliştirme riskinin yüzde 40, 40-64 yaşları arasındaki hastalarda ise normale göre yüzde 66 daha yüksek olduğu ifade edildi. Burak Ersoy TOKYO İHA