Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kalp krizi, beyin damarlarında baloncuk oluşumu, böbrek yetmezliği ve körlüğe sebep olan hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermeden sessizce ilerleyerek vücudu tahrip ettiğini söyleyen uzmanlar, bizim toplumumuzda her üç kişiden birinin yüksek tansiyon hastası olduğunu ve yarısının bu durumun farkında olmadığını bildiriyor.

KULAK ÇINLANMASINA DİKKAT

Yüksek tansiyonun en önemli belirtisinin baş ve ense ağrısı ile baş dönmesi olduğunu vurgulayan Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil; “Ayrıca nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk da oluşabilir. Seyrek olarak da hâlsizlik, yorgunluk, kulaklarda çınlama, ciddi yüksek seviyelerde de burun kanaması, gece uykudan uyanıp idrara çıkma ve bacaklarda şişlik gibi belirtiler de görülür” diyor.

KADINLARDA DAHA YÜKSEK

İlaç tedavisinin yanı sıra doğru beslenme ve düzenli egzersizle hipertansiyonun verdiği zararın önüne geçilebileceğini söyleyen Dr. Ergöknil, “Hayat tarzı, şişmanlık, aşırı tuzlu besinler, alkol tüketimi, hareketsizlik, sigara, stres veya doğum kontrol hapları gibi bazı ilaçlar da hipertansiyonun yükselmesine sebep olur. Yüksek tansiyon 50 yaş altı erkeklerde, kadınlara göre daha sıktır. 50 yaşından sonra kadınlarda daha sık görülmeye başlar ve genel toplumda kadınlardaki oran daha yüksektir” açıklamasını yapıyor.

LİMON VE SARIMSAK TANSİYON DÜŞÜRÜYOR

Bazı sebze ve meyveler, yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkin rol oynuyor. Limonun kan damarlarının esnekliğini sağladığını ve kan basıncını düşürdüğünü ifade eden Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, diğer besinler hakkında da şu bilgileri veriyor: “Sarımsak da halk arasında tansiyon düşürücü etkisi en çok bilinen besindir. İçeriğindeki nitrik asit ile hidrojen sülfür, kan basıncını düşürür. Ayrıca havuç, domates, kereviz, muz ve kayısının da tansiyon değerlerinin artışına engel olduğu biliniyor.”