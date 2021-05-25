Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cilt temizliği için nemlendiricili yüz temizleyicileri kullanılması daha etkili olduğunun altını çizen Dr. Bostancı, “Hastaların sabunla yıkamayı takıntı hâline getirmeleri sivilce artışına sebep olabilir. Aşırı yıkama sivilceyi önlemez, sadece deri yüzeyindeki yağ tabakasını temizler, sivilcenin asıl oluşum yeri olan yağ bezi içindeki yağlanmaya etkisi yoktur. Yüzünü günde dört defadan fazla yıkayanlarda sivilce artabilir” diye anlattı. Sivilce oluşumunun birçok sebebi olabileceğini ifade eden Dr. Bostancı, her hastaya uygun tedavi metodunun dermatoloji uzmanı tarafından belirlenip uygulanması gerektiğini de belirtti.