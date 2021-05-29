Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Meme kanseri teşhisinden sonra beslenme şeklinde değişiklik yapanlarda meme kanserine bağlı ölüm riskinin yüzde 20 azaldığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal “Araştırmaya göre diyet değişikliği tüm kanserlere bağlı ölüm riskini yüzde 31 oranında azaltıyor” dedi. Tip 2 diyabetin hem meme kanseri için bir risk faktörü olduğunu, hem de meme kanseri sonrası Tip 2 diyabet gelişmesi ihtimalinin yükseldiğini belirten Prof. Dr. Turhal “Harvard Tıp Fakültesi tarafından takip edilen araştırmada 8320 meme kanseri hastası 13 yıl takip edilmiş. Diyabet riskini azaltıcı diyet uygulayanlarda meme kanserine bağlı ölüm riski yüzde 13 azaltılmış, tüm ölüme bağlı sebeplerde ise yüzde 31 azalma sağlanmıştır. Meme kanseri tanısından sonra bu tür diyet değişikliği yapanlarda meme kanserine bağlı risk yüzde 20, tüm ölümlere bağlı risk ise yüzde 14 oranında azalmıştır” açıklamasında bulundu.