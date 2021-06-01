Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Süt hakkında insanları bilinçlendirmek ve süt içmeyi alışkanlık hâline getirmek amacıyla her yıl 1 Haziran “Dünya Süt Günü” olarak kutlanıyor. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu da süte dair dikkat edilmesi gerekenleri gazetemize anlattı. Sütün insan için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Boyu “Sütü her yaş grubu tüketmeli. Süt; büyümede, gelişmede, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydası var. Çocukluk döneminde günde en az üç su bardağı süt ya da iki su bardağı süt ve bir porsiyon süt ürünleri tüketilmeli” dedi.

Bunun yanı sıra Boyu, çiğ sütteki bakteriye de dikkat çekti.

Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor İnsan vücuduna çok sayıda faydası olan arı sütünün sağımına başlandı. Kilosu 8 bin lira olan arı sütü, bağışıklığı güçlendirdiği için yok satıyor.