Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele hız kesmeden sürüyor. İkinci kademe normalleşme sürecinin devreye girmesinden sonra koronavirüs tablosundaki son durum merak ediliyor. Buna yönelik Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

24 SAATTE 114 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre; son 24 saatte 114 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 882’a yükseldi. Toplamda 54 milyon 809 bin 788 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 847 testten, 6 bin 602 yeni vaka sayısı, 563 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 270 bin 299 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 540 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 139 bin 993’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 219 olduğu açıklandı.