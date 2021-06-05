Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Muhammed Durna, havaların ısınmasıyla birlikte sıcak iklimlerde daha çok gözlemlenen, kulak mantarı hakkında uyarıda bulundu.

Tıpta otomikoz olarak bilinen kulak mantarının özellikle pamukla kulağını çok sık temizleyenlerde ve egzama gibi deride kabuklanma olan kişilerde daha sık görüldüğüne dikkat çeken Dr. Durna, “Daha çok, sıcak iklim koşullarında yaşayanlarda ve su sporları yapanlarda görülür. Şeker hastalığı ve işitme cihazı kullanımı da hastalık için risk faktörüdür” bilgisini verdi.

“Temiz bezle nazikçe kurulayın”

Kulak mantarının tek ya da iki kulakta aynı anda görülebileceğini aktaran Dr. Durna, şöyle konuştu: “Hastalık, kaşıntı, kötü kokulu akıntı, şiddetli ağrı, çınlama ve işitme kaybı gibi belirtilerle baş gösterir. Ağrının artışı mantarın derinlere ilerlediğinin göstergesidir. Kulakları kaşımak, kulak çubuğuyla temizlemeye çalışmak oluşan küçük sorunu büyütebilir. Kulakları duş ve deniz gibi sudan çıktıktan sonra temiz bir bezle kurulamak yeterlidir. Hijyen için bilinçsiz kulak çubuğu kullanmak hem kulak içinde tahrişe neden olup hastalığa davetiye çıkarır hem de olası bir mantarda var olan durumu kötüleştirip diğer kulağa da sıçramasına yol açabilir”.

Kulaktan kan gelmesi neyin habercisi?

Kulak mantarının kulak kanalında şişliğe, kurumaya, pullanmaya da neden olabileceğini açıklayan Dr. Durna, “Bunun yanı sıra kulak yolu girişinde kızarıklık ve şişlik, kulakta akıntı olması durumlarında da kulak mantarından şüphelenmeliyiz. Tedavide geç kalınmış, bazı hastalarda kaşıntı o kadar fazla olabiliyor ki, bu kaşıma şikayetiyle kulak yolu kanamasıyla hastanelere başvuruluyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Enfeksiyon inatçı tekrarlayabiliyor”

Kulak mantarının kişiden kişiye bulaşmadığını ancak bulaş olan kişide tekrarlayıcı olabileceğini belirten Dr. Durna, “Mantar enfeksiyonları, inatçıdır. Bu yüzden kulak aspirasyonu birkaç kez tekrarlanabilir. Kulak mantarının tedavisinde genellikle damla veya pomad şeklinde uygulanan mantar ilaçlarından destek alınır. Tedavi bazen 30 güne kadar uzayabilir. Kulak tedavi yöntemlerinin yan etkisi bulunmuyor. Sadece gebelerde daha dikkatli davranılıyor” şeklinde konuştu.