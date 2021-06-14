Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." dedi.

Sağlık Bakanlığının saat 09.27'deki verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 835 bin 465 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye toplam uygulanan aşı miktarına göre dünyada 10. sırada yer alıyor.

VAKALAR 6 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığının dün akşam vakitlerinde açıkladığı verilere göre, 24 saatte 214 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

40 YAŞ VE ÜSTÜ DE AŞILAMAYA DAHİL EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sabah COVID-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların randevu alabileceğini açıklamıştı.

Kargo çalışanları ve kuryelerin aşılaması başlıyor Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Covid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.

45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.