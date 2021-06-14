Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...

AB'nin Covid-19 aşı sertifikası yasalaştı Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Dünyada 2 milyar 388 milyon doz Covid-19 aşısı yapıldı Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 388 milyon 328 bin dozu aştı.

İstanbul'da 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması başladı İstanbul'daki sağlık kuruluşlarında, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada öncelikli gruba dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.