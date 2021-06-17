Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kronik hastalığı olanlar için 45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüşün kalp dostu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köksal “Sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde vücut için önemli olan adrenalin en yüksek seviyededir. Bu yükseklik kalp ritmini artırır ve kan basıncını yükseltir. Bunun yanında erken saatlerde kan damarlarında daha fazla pıhtı oluşma riski söz konusudur. Bu bilgiler ışığında sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saatte spor yapmanın, kalp krizi riskini artırdığını söylemek mümkün. Risk grubunda olanlara sabah sporu yerine 1-2 saat kaliteli uyku ve gün içerisinde kendilerini iyi hissettikleri bir zaman diliminde sporu önerebilirim. Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi ve ona göre hareket etmesi son derece önemlidir” dedi.

Sporcularda kalp krizi daha öldürücü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, "Spor yaparken kan basıncının artması nedeniyle sporcularda kalp krizi daha etkili sonuçlar doğurabilir" dedi.