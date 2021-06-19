Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Koronavirüs sonrası yeni kalp hastaları eklendi diyen Prof. Dr. Hakan Karpuz "Özellikle miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabı gibi durumları fazla görmeye başladık" dedi. Koronavirüsün kalp tutulumuna dikkat çeken Prof. Dr. Karpuz, kalp kası iltihaplanmasının bu virüsle birlikte sıkça görüldüğünü anlattı.

GENÇLERDE ÖN PLANDA

Kalp hastalarında en fazla görülen şikâyetin göğüs ağrısı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Karpuz "Kalp hastalığı semptomu veren bu tip hastalar koronavirüs sonucu maruz kaldıkları kalp komplikasyonlarıyla bize geldiler. Özellikle genç hastalarda kalp kası iltihabı gibi durumlar daha ön plana çıktı. Bunun yanı sıra kalp hastalarının koronavirüse yakalanmaları durumunda hastalıklarının daha da ağırlaştığını gördük. Kalp problemleri sadece yaşlı Covid hastalarında değil, gençlerde de ortaya çıkabiliyor” diye anlattı.