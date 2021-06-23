Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı ile alakalı tartışmaların başında gelen kalp rahatsızlıklarına yönelik Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) açıklama geldi. CDD, ABD'de korona aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı bildirildi.

1200'DEN FAZLA VAKA GÖRÜLDÜ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.

GENELLİKLE İKİNCİ DOZDAN SONRA OLUYOR

Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.

Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Dünya genelinde 2 milyar 750 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 750 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 44 milyon 456 bin 262 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.