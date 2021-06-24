Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Şifa kaynağı da olsa sarı kantaronun doktora danışılmadan kullanılmaması gerektiğini ifade eden Dr. Yiğit, “İlaçlarla birlikte alındığında ani tansiyon yükselmesine sebep olabilir. Organ nakli yapılan hastaların kesinlikle tüketmemesi gerekir. Çünkü bitkinin nakil sonrası kullanılan ilaçların etkinliğini azalttığı ve organ reddine sebep olduğu gösterilmiştir. Bitkiyi kullanmaması gereken bir diğer grup ise doğum kontrol hapı kullananlardır. İlaç la birlikte kullanıldığında kanamalara yol açabildiği gibi ilaç etkisini azaltarak istenmeyen gebeliklere de sebep olabilir" dedi.

Pandemi stresini yiyerek atın: Mutlu eden besinler Son dönemde yapılan araştırmalar, mutluluk hormonları olarak bilinen serotonin ve dopaminin salgılanmasını artıran yiyeceklerin, pandeminin yol açtığı stres ve depresyonu azalttığını gösteriyor.