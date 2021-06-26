Southampton Üniversitesinden araştırmacılar, 494 bin 585 katılımcının verilerini analiz ederek yaptığı çalışma kapsamında katılımcıların karaciğer rahatsızlıklarını 11 yıl boyunca takip etti. Yapılan analiz sonucunda, kahve tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre kronik karaciğer hastalığına ve karaciğer yağlanmasına bağlı hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğu belirlendi. Ayrıca, kahve tüketen kişilerin karaciğer rahatsızlığına bağlı ölüm riskinin tüketmeyenlere kıyasla yüzde 49 daha düşük olduğu öne sürüldü.
Türk kahvesi iştahı kesiyor Türk kahvesinin metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırdığına dikkat çeken Diyetisyen Ayşegül Bahar, “İftardan bir saat sonra içtiğiniz Türk kahvesi, iştahınızı bastırıp gece boyunca sağlıksız atıştırmalıklardan sizi uzak tutar, bağırsakları çalıştırarak sindirime yardımcı olur” diyor.
Bilim adamlarından tavsiye: Spordan önce kahve için, kilo verin Bilim adamları, spor yapmadan yarım saat önce kahve içilmesinin, vücuttaki yağ yakılmasını önemli ölçüde artırdığını tespit etti.
Kahve karaciğer sağlığını koruyor
İngiltere’de yapılan bir araştırma, herhangi bir kahve çeşidinin tüketilmesinin kronik karaciğer rahatsızlığını önleyebileceğini ortaya koydu.
Southampton Üniversitesinden araştırmacılar, 494 bin 585 katılımcının verilerini analiz ederek yaptığı çalışma kapsamında katılımcıların karaciğer rahatsızlıklarını 11 yıl boyunca takip etti. Yapılan analiz sonucunda, kahve tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre kronik karaciğer hastalığına ve karaciğer yağlanmasına bağlı hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğu belirlendi. Ayrıca, kahve tüketen kişilerin karaciğer rahatsızlığına bağlı ölüm riskinin tüketmeyenlere kıyasla yüzde 49 daha düşük olduğu öne sürüldü.
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