Sağlık Bakanlığının Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına her kesimden destek sürüyor.
Bakan Koca, aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca'dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı
TATLITUĞ: SIRA BİZDE, AŞI OLALIM
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dünyada hayran olunması gereken insanların, bilim insanları ve sağlık çalışanları olduğunu söyledi.
"Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk." diyen Tatlıtuğ, "Şimdi sıra bizde. Aşı olalım.” mesajını verdi.
Koca: Dün 997 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı Sağlık Bakanı Koca, dün saat 24'e kadar Covid-19 aşısı yaptırmak üzere sağlık kurumlarına 997 bin kişinin geldiğini belirtti.
Bakan Koca'dan Kaftancıoğlu'na aşı göndermesi Bakan Koca, Kaftancıoğlu'nun aşı iddialarını hatırlatarak, bugünlerde sık sık güneşe çıkmalarını umduğunu söyledi.
Bakan Koca'dan, Okan Bayülgen paylaşımı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için bir çok ünlünün yer aldığı kamu spotu hazırladı