Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Essex Üniversitesi ve Imperial College London kurumundaki araştırmacılar, ilaçtaki Enzalutamide maddesinin, virüsün akciğerlerde çoğalmasını önlediğini tespit etti.

Erkeklerde androjen olarak bilinen seks hormonları, vücutta TMPRSS2 denilen proteinlerin çoğalmasına yol açıyor.

Bu protein de virüsün akciğerlere girip çoğalmasına yardımcı oluyor. Bu, salgında niçin erkeklerin kadınlardan daha çok etkilendiğinin de bir açıklaması olarak gösteriliyor.

Son araştırmalarda, Enzalutamide’in laboratuvar ortamında geliştirilen akciğer hücrelerinde TMPRSS2 seviyesini azalttığı ortaya çıktı.

VİRÜSÜN AKCİĞERE İNMESİNİ YARI YARIYA AZALTIYOR

İlaç, virüsün akciğere girmesini yüzde 50, viral enfeksiyonu da 18 kat azalttı. Araştırmacılardan Profesör Charlotte Bevan, “Bu çalışma, prostat kanseri ilaçlarının daha fazla klinik araştırmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Covid tedavisinde test edebileceğimiz diğer ilaçları da gündeme getiriyor. Kanserden öğrendiğimiz gibi, cephanelikte bir dizi ilacın bulunması önemlidir. Diğer hastalıklarda denenmiş ve onaylanmış ilaçlar, nispeten hızlı bir şekilde yeniden kullanılabilir" dedi.

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