Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Daha beyaz dişlere sahip olmak isteyenlerin internet ve sosyal medyada tanıtılan yöntemleri denediğini söyleyen Dr. Dt. Janset Şengül, beyazlatma işleminin sadece diş hekimlerinin yönlendirmesi ile yapılması gerektiğini belirterek “İnternet ve sosyal medya mecraları üzerinden ‘Doğal’ diş beyazlatma yöntemi adı altında zerdeçal, Hindistan cevizi, çilek, alüminyum folyo, limon ve ceviz kabuğu gibi birbirinden farklı beyazlatma uygulamaları tavsiye ediliyor. Bu tip maddeler dişleri beyazlatmadığı gibi dişler üzerinde geri dönüşümsüz hasar bırakıyor” dedi.

Diş çektirenler üç gün pilav yemesin "Çekim sonrası iki-üç saat bir şey yenilmemeli, bu süre dolduktan sonra da mutlaka ılık şeyler tercih edilmeli, çok sıcak, soğuk ve asitli yiyeceklerden uzak durulmalı"

Diş hekimleri dijital tedaviye geçti Ağız içerisinden görüntü alabilen hassas kameralarla tedavi edilecek dişin ölçüsü alınıp bilgisayara aktarılıyor. Tedavi süresi kısalıyor.