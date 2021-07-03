Koronavirüse karşı aşılamada uygulama değişikliğine gidildi.
Buna göre virüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacak.
SÜRE 6 AYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.
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