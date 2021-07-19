Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’da yapılan bir araştırma, balık yememenin sağlığa sigara içmekten daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu. Omega-3 yağı eksik beslenmek, beklenen hayat süresini sigara içenlerdekine göre daha fazla kısaltıyor. Bilim adamları, tıbben sigara içenlerin beklenenden 4 sene daha az yaşadığını, düşük yağ asitli gıdalarla beslenenlerde ise bunun 5 sene olduğunu ifade ettiler.

YÜZDE 8 VE ÜZERİ 'GÜZEL BİR SEVİYE' OLARAK KABUL EDİLİYOR

Omega 3, kalbe iyi geliyor ve kanda pıhtılaşma riskini azaltıyor. Omega-3 Endeksi’nde yüzde 8 ve üzeri, güzel bir seviye olarak kabul ediliyor. Yüzde 4 ila 8 orta, yüzde 4’ün altı düşük seviye. Kanada’da Guelph Üniversitesi’ndeki araştırmaya liderlik eden Dr. Michael McBurney, "İlginçtir, Omega-3 Endeksi’nin yüzde 8’den fazla olduğu Japonya’da beklenen hayat süresi endeksin yüzde 5 olduğu ABD’ye göre 5 sene fazla. Omega-3 endeksini değiştirecek şekilde beslenmek tıbben ömrü uzatabilir" dedi.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan araştırma, dünyadaki en uzun araştırmalardan olan Framingham Kalp Araştırması’ndaki istatistiklerden faydalanıldı.

ABD’de göle bırakılan Japon balıkları aşırı büyüdü ABD’de sahipleri tarafından göle bırakılan Japon balıklarının aşırı büyüyerek ekosisteme zarar vermeye başlaması üzerine balıkları göllere bırakmama çağrısı yapıldı.