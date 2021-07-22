Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Egzamadan kurtulmanın en kolay yolu ise yediklerinize dikkat edip uygun krem kullanımı olduğunu söyleyen Eczacı Hasan Tahsin Arslan, “Cilt problemlerinin oluşmasının en önemli sebebi karaciğerde yaşanan sıkıntılardır. Tedavide kullanılan kremlerin olumlu etkilerini görebilmek için yediklerimize dikkat etmek gerekir. ” dedi.

YEMEK SEÇİMİNE DİKKAT

Cilt problemi yaşayanların, yemek seçiminde dikkatli olması gerektiğini aktaran Arslan, “Şeker ve şeker ihtiva eden tüm yiyecek ve içecekler, karaciğerde şekere dönüşen unlu ve nişastalı tüm gıdalar, her türlü kızartma, fazla meyve tüketimi, alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır” diye konuştu. Aslan’ın yenilmesini tavsiye ettiği yiyecekler ise şunlar: “Tüm bitkisel çaylar, peynir, domates, salatalık, biber, roka, maydanoz, ceviz, fındık, badem, yumurta ve menemen, ayran, soda, süt, yoğurt, sebze yemekleri, zeytinyağlı yemekler, tüm ızgaralar ve bol su içmek.” Arslan beslenme tavsiyelerine uyarak, salisilik asitle pullu ve ölü deriyi cildinizi temizleyerek arındıran krem kullanılmasının egzama problemini ortadan kaldırabileceğini de sözlerine ekledi.

Egzamaya sıra dışı tedavi: Cilt bakterileri Bilim adamları, çoğu kişinin derdi egzamaya karşı sıra dışı bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, egzamayı faydalı cilt bakterileriyle alt etmeyi planlıyor.