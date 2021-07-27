Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs pandemisi dolayısıyla arka arkaya gelen kapanmalar, geride hareketsizlik ve buna bağlı olarak alınan kiloları bıraktı. Ülkemizde yapılan bir araştırma pandemi döneminde 10 kişiden altısının ortalama 3 kilo aldığını, spor yapmayanlarda bu rakamın 6 kiloya ulaştığını gösteriyor. Açılmanın ardından kilo vermek ve forma girmek isteyenler spor salonlarını, bahçeleri ve parkları doldurmaya başladı. Tatili bir fırsat olarak görüp kısa sürede kilolarından kurtulmak isteyenler de spora yüklendi. Ancak uzmanlar, bilinçsizce yapılan aşırı egzersize karşı uyarıda bulunuyor.

KASLARA BİRDEN YÜKLENMEYİN

Pandemi döneminde evde hareketsiz kalmanın kasların esnekliğini kaybetmesine ve gücünün azalmasına sebep olduğunu söyleyen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Halil Koyuncu “Aylardır görev yapmayan ve buna bağlı olarak dayanıksız hâle gelen kaslara birdenbire yüklenmek, hem kaslara hem de eklemlere geri dönüşsüz hasar verebilir. Sağlıklı bir hayat ya da kilo vermek için egzersiz yapmak isteyenlerin önce kaslara unuttuğu görevlerini hatırlatmak gerekir” dedi. Pandemi sonrasında yeniden spora başlayanların yaptıkları en büyük hata vücudu hazırlamadan güç ve dayanıklılık gerektiren hareketlere başlamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koyuncu “Böyle bir ara verdikten sonra spora yavaş yavaş başlamak gerekir. Önce kasların elastikiyetini artıracak esnetme egzersizleri daha sonra kuvvetini artırmaya yönelik egzersizler ve daha sonra da hem kaslara hem damarlara hem de kalbe ve akciğerlere yönelik olarak dayanıklılığı artıracak egzersizler yapılmalıdır. Dayanıklılık egzersizleri, yürüyüş, koşu, bisiklet ve yüzmedir. En basit spor olarak bildiğimiz yürüyüş öncesinde bile eğer bir saat spor yapacaksak 10 dakika ısınma, 40 dakika yürüyüş sonrasında da 10 dakika soğuma yapılmalıdır” diye açıkladı.

SPOR YARALANMALARI ARTTI

Son dönemlerde yanlış hareketler yüzünden spor yaralanmalarının ve hastane başvurularının arttığına işaret eden Prof. Dr. Koyuncu “Esneme yapmadan kuvveti artırırsanız, kuvveti artırmadan da dayanıklılığı yaparsanız, eklem zorlanır, kaslar burkulur, gerginlik olur. Bütün bunların sonucunda kas spazmı gelişir ve buna bağlı olarak hareket kısıtlılığı ve fonksiyon kaybı meydana gelir” dedi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR FITIK OLDU

Fıtığın normalde 30’lu ve 50’li yaşların hastalığı olduğunu anlatan Prof. Dr. Halil Koyuncu, çocukların eve kapanması ve ekran karşısında geçirdiği sürenin fıtık görülme yaşını erkene çektiğini belirterek “Hareketsizlik, yanlış durma, yanlış oturma yani postür değişikliği, anormal duruşlar, pandemide devamlı kapalı alanda kalmak, çocukların sosyal yönden deşarj olacağı alanların kalmaması onların omurga yapısını bozdu. Bugün 12 yaşında bel ve boyun fıtığı görmeye başladık. Çocuklara da özel egzersizler planlanmalı” dedi.

PANDEMİ, AĞRILARI İKİYE KATLADI

Pandemi döneminde boyun ve sırt ağrılarının arttığını söyleyen Prof. Dr. Halil Koyuncu “Hareketsizlik, duruş bozukluğu, vücudu yanlış kullanma, aynı pozisyonda kalma ve bele binen anormal yükler, beldeki ve çevredeki kasların görevini unutturdu. Kaslar çalışamaz hâle geldi, kuvvetleri azaldı, kasıldılar ve kısaldılar. Bu faktörler de pek çok kişide bel ağrılarının artmasına yol açtı. Bel ağrıları normal popülasyonda 10 kişiden dokuzunda görülüyor. Ancak pandemi döneminde nüks sıklığı arttı. Yılda bir defa görülürken kısa aralıklarla birkaç defa görülmeye başladı. Daha önce sırt ağrıları 10 kişiden birinde görülürken, bel ağrısından şikâyet edenlerin sayısı iki kat arttı. Boyun ağrılarını pek görmezdik, pandemi döneminde boyun ağrısı ile gelenlerin sayısında önemli bir artış meydana geldi” dedi.

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