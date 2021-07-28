Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 aşılarının DePfizer lta varyantına karşı etkili olup olmadığı tartışılıyor. Çoğu uzman 3.doz aşı yapılmasını önerirken kimi buna karşı çıkıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Pfizer ve BioNTech firmaları 3. doz aşının Delta mutasyonuna karşı güçlü koruma sağladığını söyledi. Üçüncü doz aşının, 18-55 yaş arasındaki kişilerde Delta'ya karşı 2’inci doza kıyasla 5 kat fazla antikor ürettiği ifade edildi. 65-85 yaş arasındaki kişilerde de 2’inci doza kıyasla 11 kat fazla antikor ürettiği aktarıldı. İlk doza kıyasla ise 100 kat daha fazla korucuyu olduğu bildirildi. Güney Afrika'da ortaya çıkan Beta mutasyonuna karşı ise 2’inci dozdan çok daha yüksek koruma sağladığı belirtildi.





BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz aşının kullanılıp kullanılmaması konusunda halka tavsiye vermeyeceğini, hükümetlerin kendi kararlarını vereceklerini belirtti.



Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısını 12-15 yaşa uygulayacak Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.



