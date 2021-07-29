Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ülkemizde ortalama her 3 kişiden birinin hepatit B enfeksiyonu geçirmiş olduğunu söyleyen Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak “Dünyada 257 milyon, ülkemizde ise 3 milyon civarı hepatit B taşıyıcısı bulunuyor. Hepatit B taşıyıcılarının yüzde 75’i ‘inaktif ve sağlıklı taşıyıcı’ iken yüzde 25’i siroz ve karaciğer kanserine ilerleme riski olan mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalar” dedi.

Karaciğerin iltihabi durumu olan hepatitlerin bir bölümünün virüsler tarafından oluşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaprak “Karaciğeri etkileyen virüslere bağlı hepatitler, akut ve kronik hepatit hastalığı, siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine sebebiyet vererek ölüme kadar giden hastalıklara yol açabilir” diye anlattı.

ÇOĞU KİŞİ FARKINDA OLMADAN GEÇİRİYOR

Hepatit B bulaşan insanların yüzde 95’inin hastalığı ayaktan geçirir ve bağışık hale geldiğini anlatan Prof. Dr. Yaprak “Üstelik bu insanların çoğu hastalığı geçirdiğini fark etmez. Bu durumda virüs de kandan temizlenir. Kalan yüzde 5 insanda ise hepatit B’ye karşı bağışıklanma oluşmaz ve taşıyıcılık devam eder. Buna kronik enfeksiyon diyoruz. Hepatit B doğumda bulaşırsa yüzde 90, beş yaşına kadar bulaşırsa yüzde 20 ila 30 ve erişkinlerde bulaşırsa yüzde 2 ila 5 civarında kronikleşir. Akut hepatitin belirtileri hâlsizlik, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, deride ve göz aklarında sarılık (tüm vakalarda görülmeyebilir), koyu renkte idrar” dedi.

KİRLİ SUDAN UZAK DURUN

Ülkemizde kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanseri vakalarının yüzde 50 ila 70’i viral hepatitlere, en çok da hepatit B ve C’ye bağlı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yaprak “Hepatit A enfeksiyonuna sebep olan hepatit A virüsünün bulaşma yolu sıklıkla kanalizasyon suları ile kirlenmiş besinlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenilmesidir. Hepatit B’nin 3 temel bulaşma yolu anneden çocuğa, kan ile temas ve cinsel ilişkidir. Hepatit B için sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri yapılması, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı ve diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanımı, sterilize edilmemiş araçlarla dövme, piercing, manikür, pedikür uygulanması da sık bilinen bulaş yollarıdır. Hepatit C’nin temel bulaşma şekli kan yoluyladır” açıklamasını yaptı.

COVID-19 YENİ TEŞHİSİ AKSATTI

Kronik hepatit B’nin tedavi ile kontrol altına alınabilir, kronik hepatit C’nin de tedavi edilebilir bir hastalık konumuna geldiğini söyleyen Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Covid-19 pandemisinin yeni teşhis ve tedavide aksaklıklara yol açtığını belirterek “Tedavi edilen hastalarda siroz ve kansere bağlı ölümleri önemli ölçüde azalıyor. Kronik hepatit B tedavisinde değişik sayıda tedavi söz konusu. Hastalar günde 1 tablet ile tedavi edilebiliyor. Sağlık Bakanlığı 1998 yılından beri hepatit B aşısını çocukluk aşı programına almış durumda. Yüzde 90’ların üzerinde başarı ile bu programına devam ediyor. 30 yıl önce başlayan Hepatit C tedavisinde bugün için yeni tedavi yöntemleri ile 2-3 ay gibi kısa sürede hastalarımızın nerede ise tamamı tedavi edilebiliyor” dedi.

HEPATİT KAYIT ALTINA ALINIYOR

Ülkemizde Kronik Hepatit B hasta yolculuğunu ortaya koymak, ulusal bir veri tabanı eksikliğini tamamlamak amacıyla “Kronik Hepatit B Hasta Kayıt Çalışması” başlatıldı. Geriye dönük bilgilerin toplandığı bu çalışmaya 2010 ve 2020 yılları arasında Kronik Hepatit-B tanısı almış ve tıbbi kayıtlarla belgelenmiş tüm hastalar dâhil edilecek. Çalışma ile ilgili bilgi veren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hatice Rahmet Güner, Türkiye’de 17 enfeksiyon merkezinden 5.000 hastanın kayıt altına alınması planlandığını belirterek “Çalışmanın ileriye dönük de devam ettirilmesi planlanıyor. Amaç Kronik Hepatit B hastalığında tedavi etkililiğinin değerlendirilmesi ve karar vericiler için veri sağlanmasıdır” dedi.

‘Kronik Hepatit B Hasta Kayıt Çalışması' ile tedavide kullanmak üzere önemli veriler elde edilecek Prof. Dr. Fehmi Tabak, ''Dünyada yaklaşık 257 milyon hepatit B, 71 milyon da hepatit C taşıyıcısı veya hastası var. Kronik hepatit B hastalığını önlemek mümkün'' dedi.

10 hepatitliden 8’i hastalığından habersiz Dünyada ve Türkiye'de viral hepatitli hastaların en az yüzde 80'inin hastalığından habersiz olduğunu söyleyen Türk Karaciğer Vakfı (TKCV) Başkanı ve Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu “Bu hastalar uzun vadede siroz ve kanser olma riski altındayken başkalarına da bulaştırmaya devam ediyor” dedi.