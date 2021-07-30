Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği ülkeleri, kanda pıhtılaşma sebebiyle ölümlerden dolayı İngiltere’de koronavirüse karşı Oxford üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen AstraZeneca aşılarının alımını durdurmuştu. İspanya’da yapılan bir araştırmada, bilim adamları her iki aşının 1,3 milyondan fazla kişide tromboz (kan pıhtısı oluşumu sebebiyle kan akışının engellenmesi) oranlarını karşılaştırdı. Pfizer/BioNTech aşılarının AstraZeneca kadar hatta daha fazla kanda pıhtılaşma yaptığı ortaya çıktı.

"AB LİDERLERİNİN ELİNE KAN BULAŞTI"

Pfizer aşılarına herhangi bir kısıtlama uygulanmazken kendi aşılarının hedef alındığını belirten İngiliz yetkililer, Avrupa Birliği liderlerine tepki gösterdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir İngiltere hükumet yetkilisi, AstraZeneca aşılarının kullanımını engfellemekle AB liderlerinin “ellerine kan bulaştığı” iddiasında bulundu.

Pfizer/BioNTech: 3. doz aşı Delta'ya karşı 11 kat daha korucuyu ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, 3. doz aşının Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı daha güçlü koruma sağladığını açıkladı.

AstraZeneca aşısı oldu, 10 dakika sonra öldü Uzun süredir tartışılan İngilizlerin AstraZeneca aşısı yine acılara sebep oldu. Bu aşıyı vurulan bir kişi daha can verdi.