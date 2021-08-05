Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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2012 yılından bu yana üzerinde çalıştığı implant sayesinde hastanın ameliyattan sonra hemen ayağa kalkabileceğini söyleyen Doç. Dr. Sevimli “Ameliyat esnasındaki fonksiyonları açısından bize daha çok yardımcı olacak bir buluşu hayata geçirdik. Uygulamamızın patent aşaması bitti. Bunun altyapısını İnönü Üniversitesi Teknokent Merkezinde oluşturduktan sonra prototip ve hayvan çalışmalarını yürüteceğiz. Daha sonra insan çalışmaları tamamlanınca seri üretime geçmek istiyoruz” dedi.

Salgın döneminde omurga kırıkları arttı Pandemi döneminde evde kalmaya bağlı olarak gelişen hareketsizlik, kemik sağlığını olumsuz etkiledi.